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Politică

Ce se pregătește? Un avion al armatei ruse l-a adus în secret la Tel Aviv pe șeful spionilor de la Kremlin, la solicitarea SUA

d Scris de daniel mihai dragomir
Ce se pregătește? Un avion al armatei ruse l-a adus în secret la Tel Aviv pe șeful spionilor de la Kremlin, la solicitarea SUA
Aosom
Un avion militar rus l-a adus pe șeful spionajului de la Moscova în Israel, la cererea SUA. Află detaliile unei vizite misterioase.

Sursa: Stiri Pe Surse

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