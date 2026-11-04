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Politică

Ce se va întâmpla cu trupele americane din Europa și sprijinul pentru Ucraina, după alegerile din SUA. Analiza ambasadorului Adrian Zuckerman / video

e Scris de elena aurel
Ce se va întâmpla cu trupele americane din Europa și sprijinul pentru Ucraina, după alegerile din SUA. Analiza ambasadorului Adrian Zuckerman / video
Aosom
E. S. Adrian Zuckerman a spus ce schimbări ar putea apărea în relația Washingtonului cu Europa și Ucraina și ce rol va avea Congresul american în deciziile administrației Trump.

Sursa: Dcnews

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