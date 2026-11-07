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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ce și-au cumpărat românii de Black Friday 2026 și unde au găsit reduceri „pe bune”. Ofertele care au stârnit controverse

d Scris de daniel guţă
Ce și-au cumpărat românii de Black Friday 2026 și unde au găsit reduceri „pe bune”. Ofertele care au stârnit controverse
Aosom
Campaniile de Black Friday 2026 au început să atragă cumpărători, dar și controverse. Românii au povestit ce produse au cumpărat la prețuri avantajoase, unde au găsit reduceri reale și ce oferte i-au dezamăgit.

Sursa: Adevarul

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