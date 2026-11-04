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Politică

Ce spun rușii despre înfrângerea republicanilor la alegerile „midterms”: „Trump nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor”

a Scris de alexandru toader
Ce spun rușii despre înfrângerea republicanilor la alegerile „midterms”: „Trump nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor”
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Presa din Rusia a reacționat după ce alegerile de la jumătatea mandatului din SUA s-au încheiat prin victoria răsunătoare a democraților în fața republicanilor lui Donald Trump.

Sursa: Stirile Pro.tv

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