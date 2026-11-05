 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ce spune Boc despre candidatura lui Alin Tișe la șefia PNL

s Scris de sergiu vlăgea
Ce spune Boc despre candidatura lui Alin Tișe la șefia PNL
Aosom
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a oferit o primă reacție în legătură cu anunțul Alin Tișe de a candida la viitorul Congres pentru președinția Partidului Național Liberal.

Sursa: Ziua De Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech