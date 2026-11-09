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Politică

Ce spune Ilie Bolojan despre poziția lui Ludovic Orban după ce PNL va fuziona cu Forţa Dreptei

s Scris de sebastian eduard
Ce spune Ilie Bolojan despre poziția lui Ludovic Orban după ce PNL va fuziona cu Forţa Dreptei
Aosom
Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat luni că Ludovic Orban va avea o poziţie importantă de reprezentare în cadrul partidului, după fuziunea PNL cu Forţa Dreptei, datorită experienţei politice şi profilului pe care şi l-a construit în ultimii ani.

Sursa: Digi24

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