Ce spune jurnalistul Ovidiu Vanghele după ce Nicușor Dan i-a interzis accesul la Cotroceni: „Am o singură supărare după această seară”

Jurnalistul Ovidiu Vanghele a reacționat după ce președintele Nicușor Dan i-a transmis că nu îi va mai permite să-i adreseze întrebări la Cotroceni. Vanghele spune că regretă că nu a insistat să primească un răspuns la întrebarea privind votul procurorului general, Cristina Chiriac, împotriva unei anchete care o viza chiar pe ea.

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