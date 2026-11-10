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Ce spune Mădălina Ghenea despre bărbații care „nu meritau nici măcar o cină”. Detalii neștiute despre relațiile sale

d Scris de diana pavel
Ce spune Mădălina Ghenea despre bărbații care „nu meritau nici măcar o cină”. Detalii neștiute despre relațiile sale
Aosom
Considerată una dintre cele mai dorite și admirate femei din peisajul monden internațional, Mădălina Ghenea a spart tiparele discreției într-o sesiune incendiară de întrebări și răspunsuri organizată pe pagina sa de Instagram.

Sursa: Click

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