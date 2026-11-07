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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ce spune premierul Luca Niculescu despre ameninţările cu bombă care au afectat zeci de zboruri civile

b Scris de bogdan păcurar
Ce spune premierul Luca Niculescu despre ameninţările cu bombă care au afectat zeci de zboruri civile
Aosom
Premierul Luca Niculescu a declarat sâmbătă, referitor la valul de ameninţări cu bombă înregistrate în România şi în alte state europene, ce au vizat mai multe avioane, că instituţiile responsabile desfăşoară investigaţii şi colaborează cu partenerii europeni pentru a stabili cine se află în spatele acestora.

Sursa: Digi24

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