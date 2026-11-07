Ce spune premierul Luca Niculescu despre ameninţările cu bombă care au afectat zeci de zboruri civile

Premierul Luca Niculescu a declarat sâmbătă, referitor la valul de ameninţări cu bombă înregistrate în România şi în alte state europene, ce au vizat mai multe avioane, că instituţiile responsabile desfăşoară investigaţii şi colaborează cu partenerii europeni pentru a stabili cine se află în spatele acestora.

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