 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Ce trebuia să faci ca să fii declarat 'șmecher' în România anilor '50. Membrii primeau și un carnet special

d Scris de daniel mihai dragomir
Ce trebuia să faci ca să fii declarat 'șmecher' în România anilor '50. Membrii primeau și un carnet special
Aosom
Un carnet din 1952 poartă titulatura de „mare șmecher și coscar de clasa I-a”. Ce scria pe legitimația misterioasei Societăți a Șmecherilor din București?

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech