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Politică

Ce trebuie să lămurească Nicușor Dan la Cotroceni. Analiștii avertizează asupra unei crize de încredere în stat și cer răspunsuri despre alegerile anulate

b Scris de bianca dobrescu
Ce trebuie să lămurească Nicușor Dan la Cotroceni. Analiștii avertizează asupra unei crize de încredere în stat și cer răspunsuri despre alegerile anulate
Aosom
De ce nu a fost explicată pe deplin anularea alegerilor prezidențiale din 2024, cine răspunde pentru eventualele eșecuri ale serviciilor de informații și cât de pregătită este România să facă față amenințărilor de securitate?

Sursa: Adevarul

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