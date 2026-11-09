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Politică

Ce urmărește România în negocierile europene. Discuțiile premierului Niculescu cu Ursula von der Leyen

a Scris de alexandru toader
Ce urmărește România în negocierile europene. Discuțiile premierului Niculescu cu Ursula von der Leyen
Aosom
Premierul Luca Niculescu și Ursula von der Leyen au discutat despre securitatea la Marea Neagră, viitorul buget al UE și prioritățile României la nivel european și intern.

Sursa: Stirile Pro.tv

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