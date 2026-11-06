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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Ce va discuta Nicușor Dan cu Ursula von der Leyen? Cele patru teme majore anunțate de Valentin Naumescu

a Scris de alexandra cruceru, redactor
Ce va discuta Nicușor Dan cu Ursula von der Leyen? Cele patru teme majore anunțate de Valentin Naumescu
Aosom
Președintele României, Nicușor Dan, o va primi luni, 9 noiembrie 2026, la Palatul Cotroceni, pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru discuții privind principalele priorități ale Uniunii Europene și interesele strategice ale Româ...

Sursa: Stiri Pe Surse

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