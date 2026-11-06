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Politică

Ce vor să vadă turiștii japonezi care vin în România

d Scris de diana scarlat
Ce vor să vadă turiștii japonezi care vin în România
Aosom
Agențiile de turism din România au trecut de la outgoing (trimiterea turiștilor români în străinătate) către incoming (aducerea străinilor în România).

Sursa: Jurnalul Ro

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