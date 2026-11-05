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Politică

Ce vrea România de la americani și ce oferă în schimb: bani pentru trupe, baze modernizate și sprijin militar (B1tv)

z Scris de ziar com copyright directway
Ce vrea România de la americani și ce oferă în schimb: bani pentru trupe, baze modernizate și sprijin militar (B1tv)
Aosom
România este dispusă să plătească pentru ca militarii americani să rămână pe teritoriul său. (…)

Sursa: Ziar.com

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