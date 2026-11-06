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Politică

Cel mai mare producător de ulei de măsline din lume a fost vândut într-o tranzacție de peste o jumătate de miliard de euro. Acțiunile companiei s-au prăbușit cu 20%

d Scris de dana arambescu
Cel mai mare producător de ulei de măsline din lume a fost vândut într-o tranzacție de peste o jumătate de miliard de euro. Acțiunile companiei s-au prăbușit cu 20%
Aosom
Piața globală a uleiului de măsline traversează o reconfigurare majoră. Acţiunile grupului spaniol Deoleo, recunoscut drept cel mai mare procesator și îmbuteliator de ulei de măsline la nivel mondial, au înregistrat joi o scădere de aproape 20% la bursa din Madrid, potrivit CNBC.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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