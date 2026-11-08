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Politică

Cel mai sexy bărbat în viață, îndemn pentru ceilalți bărbați: Spălați vasele mai des

s Scris de sabrina bibi
Cel mai sexy bărbat în viață, îndemn pentru ceilalți bărbați: Spălați vasele mai des
Aosom
Noah Wyle, desemnat cel mai sexy bărbat în viață în 2026, spune că spălatul vaselor este responsabilitatea lui preferată în gospodărie și îi încurajează pe bărbați să se implice mai mult în această activitate, pe care o consideră terapeutică.

Sursa: Mediafax Ro

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