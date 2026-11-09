Cele 6 zodii de bărbați considerate mai predispuse la infidelitate, potrivit astrologiei

Infidelitatea nu poate fi explicată doar prin zodie, iar comportamentul într-o relație ține de educație, valori, maturitate emoțională și alegerile fiecărei persoane. În astrologie, însă, anumite semne zodiacale sunt considerate mai vulnerabile în fața tentațiilor, mai ales atunci când se simt ignorate, limitate sau lipsite de stimulare emoțională.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗