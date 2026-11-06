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Politică

Cele cinci proiecte europene de apărare acoperă domeniile prioritare pentru România. Ministrul Apărării: O formă concretă de participare la configurarea cooperării europene

i Scris de ioana târziu
Cele cinci proiecte europene de apărare acoperă domeniile prioritare pentru România. Ministrul Apărării: O formă concretă de participare la configurarea cooperării europene
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Ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, a subliniat vineri faptul că cele cinci proiecte europene de apărare de interes comun acoperă domeniile prioritare pentru România. Potrivit acestuia, includerea țării noastre în aceste proiecte reprezintă „o formă concretă de participare la configurarea cooperării europene”.

Sursa: Mediafax Ro

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