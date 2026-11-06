Cele mai tari bancuri cu Bulă

Bulă reprezintă cel mai longeviv și recognoscibil arhetip al umorului autohton. Născut în perioada comunistă ca formă de rezistență și satiră la adresa rigorilor de sistem, personajul a traversat deceniile adaptându-se noilor realități sociale. Iată o colecție de 30 de bancuri cu Bulă care îți va aduce zâmbetul pe buze!

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