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Politică

Centrala nucleară din Zaporojie, fără conexiune electrică externă în urma unui nou atac

i Scris de ioana andreescu
Centrala nucleară din Zaporojie, fără conexiune electrică externă în urma unui nou atac
Aosom
Centrala nucleară ucraineană din Zaporojie (sud), cea mai mare din Europa şi aflată sub control rusesc, a rămas fără conexiune electrică externă după un nou atac asupra reţelei sale, a informat duminică administraţia centralei, citată de EFE.

Sursa: Stirile Pro.tv

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