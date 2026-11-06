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Ceremonie excepţională de comuniune spirituală profundă cu Skanda, Valli și Devasena, duminică 15 noiembrie

k Scris de kulananda
Ceremonie excepţională de comuniune spirituală profundă cu Skanda, Valli și Devasena, duminică 15 noiembrie
Aosom
Cu ocazia zilei tradiţionale a marelui zeu Skanda Kartikeya – Mahavira, care în acest an este celebrată în întreaga lume în data de 15 noiembrie, grupul ezoteric Vira Mahavira Ananda vă invită să-l sărbătorim împreună pe marele zeu în cadrul unei cer

Sursa: Yoga Esoteric

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