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Politică

Cererea PNL de numire a lui Florin Roman în comisia de control a SRI - respinsă

c Scris de crişan andreescu
Cererea PNL de numire a lui Florin Roman în comisia de control a SRI - respinsă
Aosom
Plenul Parlamentului a respins, marți, cererea grupurilor PNL privind numirea deputatului liberal Florin Roman în comisia comună permanentă pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității SRI.

Sursa: Dcnews

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