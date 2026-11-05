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Politică

„Cerul vostru va deveni roșu!”: O grupare radicală din Rusia își asumă amenințările teroriste din avioane

r Scris de redacția jurnalul
„Cerul vostru va deveni roșu!”: O grupare radicală din Rusia își asumă amenințările teroriste din avioane
Aosom
Mesajele de amenințare cu bombă care au alertat joi aeroporturile italiene poartă semnătura „Statului Masculin”, o mișcare extremistă din Rusia caracterizată de ideologii ultranaționaliste și misogine. Autoritățile au identificat denumirea acestei grupări radicale în subsolul e-mailurilor anonime trimise pe adresele turnurilor de control.

Sursa: Jurnalul Ro

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