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Politică

China cere 'timp pentru a asimila' situaţia lui Mbappe: "Acest incident nefericit a rănit sentimentele multor oameni"

a Scris de andreea năstase
China cere 'timp pentru a asimila' situaţia lui Mbappe: "Acest incident nefericit a rănit sentimentele multor oameni"
Aosom
Ambasadorul Chinei în Spania, Yao Jing, a explicat, vineri, că guvernul său se află "în comunicare" cu liga spaniolă de fotbal (La Liga), cu clubul Real Madrid şi alte instituţii şi asociaţii spaniole pentru a aborda "incidentul nefericit...

Sursa: Stiri Pe Surse

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