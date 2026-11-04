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Politică

China dă în judecată un stat american pentru declarațiile despre pandemia de COVID-19 și cere despăgubiri de peste 53 de miliarde de dolari

o Scris de oana ababei
China dă în judecată un stat american pentru declarațiile despre pandemia de COVID-19 și cere despăgubiri de peste 53 de miliarde de dolari
Aosom
Un tribunal din China a început audierea unui proces de defăimare intentat de autoritățile locale și instituții științifice împotriva statului american Missouri și a mai multor foști și actuali procurori generali ai acestuia.

Sursa: Adevarul

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