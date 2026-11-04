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Politică

China, prima reacție după lovitura politică primită de Trump. Cum vede viitorul relațiilor cu SUA

a Scris de alexandra cruceru, redactor
China, prima reacție după lovitura politică primită de Trump. Cum vede viitorul relațiilor cu SUA
Aosom
China reacționează după victoria democraților în alegerile din SUA: Beijingul transmite un mesaj privind relațiile cu Washingtonul.

Sursa: Stiri Pe Surse

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