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Politică

Chișinăul adoptă sancțiuni împotriva liderului separatist de la Tiraspol, după ce a fost decorat de Putin la Moscova: „Este o provocare”

g Scris de gabriel bejan
Chișinăul adoptă sancțiuni împotriva liderului separatist de la Tiraspol, după ce a fost decorat de Putin la Moscova: „Este o provocare”
Aosom
Liderul administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, va fi supus unor măsuri restrictive, inclusiv interdicției de a părăsi teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 5 ani, după revenirea sa de la Moscova. Anunțul a fost făcut de Biroul Politici de reintegrare, din cadrul Guvernului de la Chișinău, la o zi după ce președintele …

Sursa: Hotnews

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