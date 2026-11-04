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Politică

Christa Pike, diagnosticată cu o formă rară de cancer? Detaliul dezvăluit cu nouă luni înainte de execuția eșuată

c Scris de catinca andrușcă
Christa Pike, diagnosticată cu o formă rară de cancer? Detaliul dezvăluit cu nouă luni înainte de execuția eșuată
Aosom
Avocații americancei Christa Pike, condamnată la moarte pentru o crimă comisă în 1995, au avertizat cu nouă luni înaintea execuției eșuate că aceasta ar putea suferi de o afecțiune rară a sângelui, posibil asociată cu o formă de cancer.

Sursa: Click

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