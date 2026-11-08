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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Cifrele care nu mint, dar te păcălesc

d Scris de dan popa
Cifrele care nu mint, dar te păcălesc
Aosom
Să presupunem că într-un oraș sunt 100 de tineri, dintre care 60 locuiesc cu părinții. Ponderea este de 60%. Câțiva ani mai târziu, în același oraș au rămas 80 de tineri. Dacă tot 60% dintre ei locuiesc cu părinții, vorbim despre 48 de persoane. Un titlu poate anunța acum, cu toată onestitatea, că „numărul tinerilor …

Sursa: Hotnews

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