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Politică

Cifrul unui lacăt vechi de 400 de ani de pe o epavă din Țara Galilor a fost spart: „A fost precum codul lui Da Vinci”

i Scris de ionela stănilă
Cifrul unui lacăt vechi de 400 de ani de pe o epavă din Țara Galilor a fost spart: „A fost precum codul lui Da Vinci”
Aosom
Experții au descifrat un cod format din patru litere pentru a deschide un lacăt vechi provenit de la o epavă situată în largul coastei galeze, folosind tehnologie modernă de scanare.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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