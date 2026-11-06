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Politică

Cinci motive pentru care americanii i-au întors spatele lui Trump. Ce i-a determinat să voteze cu democrații

d Scris de daniel mihai dragomir
Cinci motive pentru care americanii i-au întors spatele lui Trump. Ce i-a determinat să voteze cu democrații
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BBC identifică cinci motive pentru înfrângerea republicanilor la alegerile intermediare din SUA: inflația, războiul cu Iranul, popularitatea lui Trump și schimbarea votului unor comunități.

Sursa: Stiri Pe Surse

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