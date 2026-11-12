Cine a organizat cina de la restaurantul Isoletta dintre ambasadoarea SUA Kimberly Guilfoyle, Sorin Grindeanu și consilierul prezidențial Florin Vlădică, la care s-a referit Nicușor Dan

Președintele României a spus, la recenta conferință de presă, că o firmă din România a organizat o conferință despre energie, precedată de o cină în restaurant, la care a participat un consilier prezidențial. HotNews a luat legătura cu omul de afaceri care a manageriat conferința, care a negat că a organizat el cina. Kimberly Guilfoyle, …

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