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Politică

Cine a schimbat în România soarta copiilor cu inimi bolnave. Din inimă, pentru „Inima Copiilor”. Alex Popa: „Oameni buni, dacă vă mor copiii nu economisiți!”

e Scris de eugenia foarfecă
Cine a schimbat în România soarta copiilor cu inimi bolnave. Din inimă, pentru „Inima Copiilor”. Alex Popa: „Oameni buni, dacă vă mor copiii nu economisiți!”
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Alex Popa: “Scopul nostru a fost să facem ca la un moment dat în România să nu mai existe problema copiilor cu probleme cardiace” The post Cine a schimbat în România soarta copiilor cu inimi bolnave. Din inimă, pentru „Inima Copiilor”. Alex Popa: „Oameni buni, dacă vă mor copiii nu economisiți!” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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