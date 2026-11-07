Alex Popa: “Scopul nostru a fost să facem ca la un moment dat în România să nu mai existe problema copiilor cu probleme cardiace” The post Cine a schimbat în România soarta copiilor cu inimi bolnave. Din inimă, pentru „Inima Copiilor”. Alex Popa: „Oameni buni, dacă vă mor copiii nu economisiți!” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗