 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Cine au fost Sfinții Mihail și Gavriil, sărbătoriți pe 8 noiembrie. Povestea celor doi arhangheli: unul a luptat împotriva lui Lucifer, celălalt a vestit nașterea lui Iisus

m Scris de marius vale
Cine au fost Sfinții Mihail și Gavriil, sărbătoriți pe 8 noiembrie. Povestea celor doi arhangheli: unul a luptat împotriva lui Lucifer, celălalt a vestit nașterea lui Iisus
Aosom
Creștinii ortodocși îi sărbătoresc duminică, 8 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, două dintre cele mai importante figuri ale lumii îngerești din tradiția creștină. Deși sunt cinstiți împreună, cei doi au roluri diferite în relatările biblice: Mihail este considerat conducătorul oștilor cerești și apărătorul împotriva răului, în timp ce Gavriil este mesagerul care a anunțat unele dintre cele mai importante evenimente din creștinism, inclusiv nașterea lui Iisus Hristos.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech