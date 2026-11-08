Cine au fost Sfinții Mihail și Gavriil, sărbătoriți pe 8 noiembrie. Povestea celor doi arhangheli: unul a luptat împotriva lui Lucifer, celălalt a vestit nașterea lui Iisus

Creștinii ortodocși îi sărbătoresc duminică, 8 noiembrie, pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, două dintre cele mai importante figuri ale lumii îngerești din tradiția creștină. Deși sunt cinstiți împreună, cei doi au roluri diferite în relatările biblice: Mihail este considerat conducătorul oștilor cerești și apărătorul împotriva răului, în timp ce Gavriil este mesagerul care a anunțat unele dintre cele mai importante evenimente din creștinism, inclusiv nașterea lui Iisus Hristos.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗