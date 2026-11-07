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Politică

Cine au fost Sfinții Mihail si Gavriil și de ce sunt sărbătoriți împreună. Povestea celor doi Arhangheli prăznuiți pe 8 noiembrie

l Scris de laura dori
Cine au fost Sfinții Mihail si Gavriil și de ce sunt sărbătoriți împreună. Povestea celor doi Arhangheli prăznuiți pe 8 noiembrie
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Află povestea Sfinților Mihail și Gavriil, cine au fost cei doi Arhangheli sărbătoriți pe 8 noiembrie, de ce sunt cinstiți împreună și ce tradiții respectă românii de această zi.

Sursa: Click

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