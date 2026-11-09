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Politică

Cine e bavareza Ilse Aigner, pe care cancelarul Friedrich Merz o propune la preşedinția Germaniei

ș Scris de ștefan borcea
Cine e bavareza Ilse Aigner, pe care cancelarul Friedrich Merz o propune la preşedinția Germaniei
Aosom
Cancelarul german Friedrich Merz a decis duminică seara să o propună pe bavareza Ilse Aigner pentru funcţia de preşedinte al Germaniei. Funcţia a fost ocupată până acum doar de bărbaţi.

Sursa: Adevarul

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