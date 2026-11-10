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Politică

Cine e favoritul pentru șefia interimară a Curții de Conturi. Vine din organizația PSD Buzău

r Scris de rareș mereuță
Cine e favoritul pentru șefia interimară a Curții de Conturi. Vine din organizația PSD Buzău
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Funcția de președinte al Curții de Conturi a devenit vacantă în iulie 2025, după plecarea lui Mihai Busuioc, numit judecător la Curtea Constituțională. The post Cine e favoritul pentru șefia interimară a Curții de Conturi. Vine din organizația PSD Buzău appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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