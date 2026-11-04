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Politică

Cine e Mihaela Pleșa, românca aleasă pentru a doua oară în Camera Reprezentanților a statului Texas

d Scris de dana arambescu
Cine e Mihaela Pleșa, românca aleasă pentru a doua oară în Camera Reprezentanților a statului Texas
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Americanca de origine română Mihaela Pleșa a obținut o victorie importantă în alegerile legislative din statul american Texas, asigurându-și al doilea mandat consecutiv în Camera Reprezentanților. În vârstă de 39 de ani, reprezentanta Partidului Democrat și-a proclamat victoria în fața contracandidatului republican Steve Kinard, reușind să se impună într-o zonă considerată tradițional un bastion al conservatorilor.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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