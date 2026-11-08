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Politică

Cine e românul care a prezis înfrângerea devastatoare a lui Trump în alegeri. Doctorat la Harvard și laude în presa din SUA

a Scris de alexandru rotaru
Cine e românul care a prezis înfrângerea devastatoare a lui Trump în alegeri. Doctorat la Harvard și laude în presa din SUA
Aosom
Alegerile din Statele Unite au fost cel mai urmărit eveniment al anului, cu implicații la nivel global. Numărul sondajelor publicate înainte de alegeri a fost direct proporțional cu interesul pentru scrutinul de peste Ocean. În avalanșa de date publicate s-au remarcat cele făcute de către o casă de sondare fondată și condusă de către un român, stabilit tot dincolo Atlantic. Digi24.ro a vorbit cu Andrei Roman, fondatorul AtlasIntel, pentru a înțelege cum au reușit să livreze date atât de exacte și câtă încredere mai pot avea oamenii în sondajele prezentate publicului.

Sursa: Digi24

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