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Politică

Cine este adevăratul premier? Sociolog: „Au preferat să facă jocul ăsta. Luca Niculescu e un paratrăsnet”

a Scris de ana-maria gherghiță
Cine este adevăratul premier? Sociolog: „Au preferat să facă jocul ăsta. Luca Niculescu e un paratrăsnet”
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Sociologul Sebastian Lăzăroiu a spus cine este, din punctul său de vedere, adevăratul premier. Mai mult, fostul consilier prezidențial este de părere că PSD nu a câștigat nimic de pe urma înlăturării lui Ilie Bolojan din fruntea Executivului. „Dacă te uiți pe sondajele dinaintea plecării lui Bolojan și cele de după, inclusiv cele de acum, vorbesc de sondaje de opinie, a pierdut în jur de cinci puncte procentuale”, a spus acesta la Digi24.

Sursa: Digi24

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