Cine este Alice Huang, femeia bănuită de spionaj pentru Beijing care a declanșat o anchetă uriașă la vârful Nvidia

Consiliul de administrație al Nvidia a deschis o investigație internă, asistată de o firmă de avocatură externă, după ce directorul general Jensen Huang a recunoscut o relație cu Alice Huang, o femeie de afaceri suspectată de spionaj în favoarea Chinei. Scandalul a dus la o scădere de 8% a acțiunilor companiei americane pe bursa de pe Wall Street, ridicând semne de întrebare privind transferul de tehnologie avansată către Beijing.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗