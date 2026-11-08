Cine este atacatorul care a provocat masacrul din Polonia. Fascinat de extrema dreaptă, desena oameni spânzurați la școală și avea un arsenal de arme acasă

Noi informații ies la iveală despre autorul atacului armat din Cracovia, soldat cu șase morți și cel puțin 15 răniți. Suspectul este un tânăr polonez, identificat de presa locală drept Michał O., care deținea legal arme de foc și frecventa un club de tir. Autoritățile susțin că acesta era fascinat de ideologiile de extremă dreapta și avea convingeri ultranaționaliste. Ancheta a luat o turnură și mai gravă după ce trei persoane, despre care se crede că sunt membri ai familiei atacatorului, au fost găsite moarte în locuința sa, ridicând bilanțul deceselor la nouă.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗