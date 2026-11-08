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Politică

Cine este autorul masacrului de la Cracovia? Tânărul de 25 de ani, un „lup singuratic” fascinat de ideologiile de extremă dreapta

e Scris de emanuel focșan
Cine este autorul masacrului de la Cracovia? Tânărul de 25 de ani, un „lup singuratic” fascinat de ideologiile de extremă dreapta
Aosom
Noi detalii ies la iveală despre autorul celui mai grav atac armat din istoria recentă a Poloniei. Tânărul care a ucis șase persoane și a rănit alte 16 în centrul istoric al Cracoviei era cunoscut pentru convingerile sale radicale și ultranaționaliste, iar anchetatorii iau în calcul o motivație extremistă, potrivit declarațiilor făcute de oficialii polonezi.

Sursa: Realitatea

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