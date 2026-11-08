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Politică

Cine este favoritul democraților pentru alegerile prezidențiale în SUA din 2028. Rezultatele unui sondaj intern

a Scris de alina popescu
Cine este favoritul democraților pentru alegerile prezidențiale în SUA din 2028. Rezultatele unui sondaj intern
Aosom
Recent realesul senator american Jon Ossoff, din statul Georgia, s-a impus în fruntea unui sondaj privind preferinţele pentru candidatura prezidenţială a Partidului Democrat pentru alegerile din 2028, sondaj realizat în cadrul convenţiei progresiste Crooked Con, care a avut loc în acest weekend la Washington, relatează EFE.

Sursa: Digi24

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