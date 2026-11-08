Cine este Gadi Eisenkot, desemnat să formeze noul guvern al Israelului. Fiul unor imigranți marocani a condus armata și și-a pierdut fiul în război

Gadi Eisenkot, fostul șef al armatei israeliene și unul dintre cei mai puternici adversari politici ai lui Benjamin Netanyahu, a fost ales de președintele Isaac Herzog pentru a încerca să formeze noul guvern al Israelului. Generalul în rezervă, în vârstă de 66 de ani, a pierdut un fiu și doi nepoți în războiul din Fâșia Gaza, a făcut parte din cabinetul de război al lui Netanyahu și a devenit ulterior unul dintre cei mai vocali critici ai premierului. Acum, are șansa de a pune capăt dominației politice a celui mai longeviv prim-ministru din istoria Israelului, însă pentru aceasta trebuie să unească partide cu poziții profund diferite.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗