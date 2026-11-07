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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Cine este în spatele amenințărilor cu bombă din Europa și care este scopul lor. ”E clar că este Rusia, iar mesajul este: Să vedeți și voi cum e”

m Scris de mihaela chirca
Cine este în spatele amenințărilor cu bombă din Europa și care este scopul lor. ”E clar că este Rusia, iar mesajul este: Să vedeți și voi cum e”
Aosom
Europa a fost în ultimele zile ținta a zeci de amenințări cu bomba la bordul mai multor curse de linie. Cinci dintre ele au fost în România și au pus în alertă autoritățile. Serviciul Român de Informații a informat în cursul zilei de vineri că toate amenințările cu bombă care vizează avioane sunt analizate cu seriozitate, nu doar în România, ci în întreaga Europă, iar autoritățile judiciare colaborează pentru depistarea autorilor și pentru a stabili legăturile dintre ...

Sursa: Ziare

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