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Politică

Cine este Jon Ossoff, noul favorit neașteptat al democraților pentru prezidențialele din 2028 din SUA

l Scris de loredana iriciuc
Cine este Jon Ossoff, noul favorit neașteptat al democraților pentru prezidențialele din 2028 din SUA
Aosom
Jon Ossoff conduce detașat sondajele pentru prezidențialele din 2028 după victoria din Georgia. Alexandria Ocasio-Cortez și Pete Buttigieg, lăsați în urmă.

Sursa: Dcnews

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