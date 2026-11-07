Cine este noul președinte din Paraguay, Pedro Alliana

Vicepreședintele Paraguayului, Pedro Alliana, a preluat funcția supremă a țării după după ce Senatul l-a pus sub acuzare și l-a destituit pe șeful statului, Santiago Peña, pe fondul unei crize bancare care a declanșat reacții politice puternic. Președintele de dreapta al Paraguayului a fost plasat în arest la domiciliu la câteva minute după ce a …

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