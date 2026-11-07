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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Cine este noul președinte din Paraguay, Pedro Alliana

g Scris de george sîrbu
Cine este noul președinte din Paraguay, Pedro Alliana
Aosom
Vicepreședintele Paraguayului, Pedro Alliana, a preluat funcția supremă a țării după după ce Senatul l-a pus sub acuzare și l-a destituit pe șeful statului, Santiago Peña, pe fondul unei crize bancare care a declanșat reacții politice puternic. Președintele de dreapta al Paraguayului a fost plasat în arest la domiciliu la câteva minute după ce a …

Sursa: Hotnews

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