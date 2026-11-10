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Politică

Cine este Răzvan Dincă, noul vechi șef al Radioului Public, numit la propunerea PSD

r Scris de rami cristescu
Cine este Răzvan Dincă, noul vechi șef al Radioului Public, numit la propunerea PSD
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Răzvan Dincă a mai condus Radioul Public între 2021 și 2025. The post Cine este Răzvan Dincă, noul vechi șef al Radioului Public, numit la propunerea PSD appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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